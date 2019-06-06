Экс-полицейских заподозрили в незаконном задержании лица с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Бывшим полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий при незаконном задержании мужчины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
По данным следствия, трое работников батальона Управление патрульной полиции в городе Черкассы 27 марта 2017 года при исполнении служебных обязанностей остановили транспортное средство под управлением местного жителя, который, подав сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления, совершил поворот автомобилем.
"В дальнейшем на почве дерзкой и провокационной поведения сотрудников полиции между ними и пассажиром остановленного транспортного средства возник словесный конфликт, в результате чего, с целью осуществить незаконное административное задержание, правоохранители, несмотря на то, что мужчина не совершал активных действий, направленных на нарушение общественного порядка, с применением физической силы и спецсредств незаконно задержали потерпевшего, который к тому же оказался инвалидом", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, на потерпевшего составили протоколы о совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП. Их по результатам судебного разбирательства закрыто за отсутствием в действиях лица состава указанных админправонарушений.
"По результатам расследования уже бывшим работникам патрульной полиции сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в ведомстве.
Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия, избрание подозреваемым меры предосторожности, завершения досудебного расследования в кратчайшие сроки.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, в Сумах в автомобиле патрульной полиции умер 29-летний мужчина. По факту смерти мужчины, следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий).