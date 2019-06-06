Екс-поліцейських запідозрили у незаконному затриманні особи з інвалідністю

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Колишнім поліцейським повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень при незаконному затриманні чоловіка. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.

За даними слідства, троє працівників батальйону Управління патрульної поліції в місті Черкаси 27 березня 2017 року під час виконання службових обов’язків зупинили транспортний засіб під керуванням місцевого жителя, який, не подавши сигнал світловими покажчиками повороту відповідного напрямку, здійснив поворот автомобілем.

"У подальшому на ґрунті зухвалої та провокативної поведінки працівників поліції між ними та пасажиром зупиненого транспортного засобу виник словесний конфлікт, в результаті чого, маючи на меті здійснити незаконне адміністративне затримання, правоохоронці, попри те, що чоловік не вчиняв активних дій, направлених на порушення громадського порядку та безпеки, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів незаконно затримали потерпілого, який до того ж виявився інвалідом", - повідомили у прокуратурі.

Крім того, на потерпілого склали протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП. Їх за результатами судового розгляду закрито за відсутністю в діях особи складу зазначених адмінправопорушень.

"За наслідками розслідування вже колишнім працівникам патрульної поліції повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - повідомили у відомстві.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, обрання підозрюваним запобіжних заходів, завершення досудового розслідування у найкоротший строк.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Сумах в автомобілі патрульної поліції помер 29-річний чоловік. За фактом смерті чоловіка, слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень).

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