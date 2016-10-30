Экс-наставник сборной Украины А.Сеуканд возглавил ХК "Дженералз"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Новым главным тренером киевского ХК "Дженералз" стал известный украинский специалист Александр Сеуканд, передает УНН со ссылкой на сайт команды из Киева.
На данной должности 65-летний специалист сменил Вадима Шахрайчука и Константина Симчука, с которыми было решено прекратить сотрудничество.
Сообщается, что новый наставник "Дженералз" уже приступил к работе и выведет команду на следующий поединок с "Донбассом", который состоится 2 ноября.
Напомним, что в качестве игрока А.Сеуканд выступал за московские "Крылья Советов", а также столичные "Сокол" и "ШВСМ".
Кроме того, в начале 90-х уроженец Киева приступил к тренерской деятельности, возглавив "Сокол" (1994-2011 годы). Также А.Сеуканд длительное время работал в национальной сборной Украины (1996-97, 2003-07, 2008-09).
Добавим, недавно наставник возглавлял столичный клуб "Льдинка-Компаньон", с которым завоевывал золотые медали чемпионата Украины.