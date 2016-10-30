Екс-наставник збірної України О.Сеуканд очолив ХК "Дженералз"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Новим головним тренером київського ХК“Дженералз” став відомий український фахівець Олександр Сеуканд, передає УНН з посиланням на сайт команди з Києва.
На даній посаді 65-річний фахівець змінив Вадима Шахрайчука та Костянтина Симчука, з котрими було вирішено припинити співпрацю.
Повідомляється, що новий наставник “Дженералз” уже приступив до роботи та виведе команду на наступний поєдинок із “Донбасом”, який відбудеться 2-го листопада.
Нагадаємо, що в якості гравця О.Сеуканд виступав за московські “Крила Совєтов”, а також столичні “Сокіл” і “ШВСМ”.
Окрім того, на початку 90-х уродженець Києва приступив до тренерської діяльності, очоливши “Сокіл” (1994-2011 роки). Також О.Сеуканд тривалій час працював у національній збірній України (1996-97, 2003-07, 2008-09).
Додамо, нещодавно наставник очолював столичний клуб “Крижинка-Компаньон”, з яким завойовував золоті медалі чемпіонату України.