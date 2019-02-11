Экс-нападающий сборной Украины выступит в футбольном турнире в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Бывший футболист английского "Ливерпуля" Андрей Воронин примет участие в турнире "Кубок Легенд", который состоится 23 и 24 февраля в Москве, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Экс-футболист ряда европейских клубов среди, которых немецкий "Байер", "Боруссия" М, "Герта", "Майнц", а также английского "Ливерпуля" и московского "Динамо", принял приглашение от организаторов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зенит" объявил о трансфере Ракицкого
Также участие в турнире примут бывшие ведущие европейские футболисты, как Рафаэль ван дер Варт, Феррейра, Андрей Аршавин, Риера, Нуно Гомеш, Мендьета, Симау, Хамит Алтынтоп и другие.
Отметим, что после завершения карьеры Воронин стал тренером и некоторое время возглавлял "Бюдерих", клуб с седьмого немецкого дивизиона. Сейчас - тренер-селекционер сборной Украины.
Напомним, российский клуб арендовал защитника "Шахтера".