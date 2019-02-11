Екс-нападник збірної України виступить у футбольному турнірі в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Колишній футболіст англійського "Ліверпулю" Андрій Воронін візьме участь в турнірі "Кубок Легенд", який відбудеться 23 і 24 лютого в Москві, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Екс-футболіст ряду європейських клубів серед, яких німецький "Байер", "Борусія" М, "Герта" "Майнц", а також англійського "Ліверпулю" та московського "Динамо", прийняв запрошення від організаторів.
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Також участь в турнірі візьмуть колишні провідні європейські футболісти, як Рафаель ван дер Варт, Паулу Феррейра, Андрій Аршавін, Альберт Рієра, Нуно Гомеш, Гаїска Мендьєта, Сімау, Хаміт Алтинтоп та інші.
Зауважимо, що після завершення кар'єри Воронін став тренером і якийсь час очолював "Бюдеріх", клуб з сьомого німецького дивізіону. Зараз - тренер-селекціонер збірної України.
Нагадаємо, російський клуб орендував оборонця "Шахтаря".