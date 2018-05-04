Экс-нападающий сборной Украины Девич выиграл Кубок Лихтенштейна

В финальном матче команда Девича разгромила “Бальцерс” 3:0 и стала полноправным обладателем трофея. 34-летний украинец провел на поле 85 минут, но результативными действиями не отметился.

Отметим, что всего в текущем сезоне Девич сыграл 25 матчей во втором дивизионе Швейцарии и забил 10 голов.

Кроме того добавим, за 5 туров до конца чемпионата “Вадуц” идет на 4-м месте, отставая от лидера на 24 очка.