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Екс-нападник збірної України Девіч виборов Кубок Ліхтенштейну

Київ • УНН

 • 8325 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Колишній нападник збірної України з футболу, а нині форвард “Вадуца” — Марко Девіч, виграв Кубок Ліхтенштейну, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Екс-нападник збірної України Девіч виборов Кубок Ліхтенштейну

У фінальному матчі команда Девіча розгромила “Бальцерс” 3:0 і стала повноправним володарем трофею. 34-річний українець провів на полі 85 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Відзначимо, що усього в поточному сезоні Девіч зіграв 25 матчів у другому дивізіоні Швейцарії і забив 10 голів.

Крім того додамо, за 5 турів до кінця чемпіонату “Вадуц” йде на 4-му місці, відстаючи від лідера на 24 очки.

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