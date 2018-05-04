Екс-нападник збірної України Девіч виборов Кубок Ліхтенштейну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Колишній нападник збірної України з футболу, а нині форвард “Вадуца” — Марко Девіч, виграв Кубок Ліхтенштейну, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
У фінальному матчі команда Девіча розгромила “Бальцерс” 3:0 і стала повноправним володарем трофею. 34-річний українець провів на полі 85 хвилин, але результативними діями не відзначився.
Відзначимо, що усього в поточному сезоні Девіч зіграв 25 матчів у другому дивізіоні Швейцарії і забив 10 голів.
Крім того додамо, за 5 турів до кінця чемпіонату “Вадуц” йде на 4-му місці, відстаючи від лідера на 24 очки.