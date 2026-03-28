Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко

Бывшему министру агропромышленного развития Украины Николаю Сольскому избрали меру пресечения за махинации с зерном в виде содержания под стражей или залога в 63,7 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генерального прокурора Руслана Кравченко.

До этого экс-министру, как организатору схемы, и двум соорганизаторам и исполнителям, сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемые пытались продать 7 тысяч тонн несуществующей кукурузы, подделав складские документы. На бумаге элеватор продавца был заполнен урожаем, а фактически - пуст - говорится в сообщении Кравченко.

Генеральный прокурор отметил: сумма залога соответствует полному размеру ущерба, причиненного потерпевшей стороне и подтвержденного экспертизой.

