Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко

Колишньому міністру агропромислового розвитку України Миколі Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном у вигляді тримання під вартою або застави у 63,7 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Деталі

До того ексміністру, як організатору схеми, та двом співорганізаторам і виконавцям, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Підозрювані намагалися продати 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично - порожній - йдеться в дописі Кравченка.

Генеральний прокурор зазначив: сума застави відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні та підтверджених експертизою.

Нагадаємо

