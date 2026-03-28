$43.8850.61
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Рівненщині завершили українсько-польські пошукові роботи, масових поховань не виявилиPhoto28 березня, 07:37 • 6504 перегляди
росія випустила 273 дрони по Україні з основним ударом по Одещині, знешкоджено 25228 березня, 08:19 • 15003 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 16624 перегляди
В Ірані заявили про нібито знищення складу українських протидронних систем у Дубаї, де буцімто проживав 21 українець28 березня, 11:19 • 7432 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 5542 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 16728 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 32816 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 31499 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 30732 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 77757 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко

Київ • УНН

Суд призначив Миколі Сольському тримання під вартою або заставу 63,7 млн грн. Його підозрюють у спробі продажу 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи.

Колишньому міністру агропромислового розвитку України Миколі Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном у вигляді тримання під вартою або застави у 63,7 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Деталі

До того ексміністру, як організатору схеми, та двом співорганізаторам і виконавцям, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Підозрювані намагалися продати 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично - порожній

- йдеться в дописі Кравченка.

Генеральний прокурор зазначив: сума застави відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні та підтверджених експертизою.

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 мільйони гривень. Серед підозрюваних - екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України Микола Сольський.

