Генпрокурор повідомив про викриття зернової схеми на 63 мільйони - уже є три підозри, серед фігурантів ексміністр Сольський
Київ • УНН
Організатори продали 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи за підробленими документами. Збитки становлять 63,7 млн грн, фігурантам повідомлено про підозру.
В Україні викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 мільйонів гривень, серед підозрюваних, "екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України", повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Як повідомило УНН джерело, ідеться про Миколу Сольського.
Деталі
За даними Генпрокурора, на початку 2026 року посадові особи одного з агропідприємств Київщини організували схему фіктивного продажу кукурудзи.
"Організатор схеми – екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник", - зазначив Кравченко.
Як повідомив Генпрокурор, "зловмисники уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року". "Для створення ілюзії законності угоди покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області", - зазначив він.
Однак, за даними Генпрокурора, "перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерно на складі було відсутнє". "Крім того, підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тис. тонн продукції, що вдвічі перевищує реальну технічну потужність їхнього елеватора (60 тис. тонн)", - вказав він.
"Експертиза підтвердила завдання збитків потерпілій стороні на суму 63,7 млн грн", - повідомив Кравченко.
Правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та Київській області за місцями проживання фігурантів та за адресами ведення бізнесу. Вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби. Під час перевірки елеватора факт відсутності заявленого зерна підтвердився
Генпрокурор при цьому додав:
Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів
"Досудове розслідування триває. Працюємо далі", - зазначив він.