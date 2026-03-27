Генпрокурор сообщил о разоблачении зерновой схемы на 63 миллиона - уже есть три подозрения, среди фигурантов экс-министр Сольский

В Украине разоблачили схему фиктивной продажи зерна на 63 миллиона гривен, среди подозреваемых - "экс-нардеп и бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины", сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Как сообщил УНН источник, речь идет о Николае Сольском.

По данным Генпрокурора, в начале 2026 года должностные лица одного из агропредприятий Киевской области организовали схему фиктивной продажи кукурузы.

"Организатор схемы – экс-нардеп и бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины. Соорганизаторами и исполнителями стали директор агропредприятия и его технический руководитель", - отметил Кравченко.

Как сообщил Генпрокурор, "злоумышленники заключили договор на поставку 7 тысяч тонн зерна урожая 2025 года". "Для создания иллюзии законности сделки покупателю предоставили поддельные складские квитанции и акты приема-передачи. Согласно документам, зерно якобы находилось на хранении на элеваторе продавца в Киевской области", - отметил он.

Однако, по данным Генпрокурора, "проверка через Государственные реестры и привлечение специалистов показали, что на момент подписания документов зерно на складе отсутствовало". "Кроме того, предприятие-продавец выдало складские документы на более 130 тыс. тонн продукции, что вдвое превышает реальную техническую мощность их элеватора (60 тыс. тонн)", - указал он.

"Экспертиза подтвердила нанесение ущерба потерпевшей стороне на сумму 63,7 млн грн", - сообщил Кравченко.

Правоохранители провели 26 обысков в Киеве и Киевской области по местам жительства фигурантов и по адресам ведения бизнеса. Изъята финансовая документация, цифровые носители информации и транспортные средства. Во время проверки элеватора факт отсутствия заявленного зерна подтвердился

Генпрокурор при этом добавил:

В настоящее время троим участникам группы сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения