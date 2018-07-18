Экс-министр обороны Ежель получил в Беларуси статус беженца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель получил статус беженца в Беларуси, согласно данным Главного управления военной контрразведки. Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева, передает УНН.
"Справкой Главного управления военной контрразведки за 16.05.2017 г. установлено, что в республике Беларусь ОСОБА_2 предоставлен статус беженца и по оперативным данным проживает с семьей в г. Минске, где снимает квартиру", - говорится в тексте документа.
Кроме того, суд 5 июля позволил осуществлять специальное (заочное) судопроизводство в отношении Ежеля.
Напомним, в декабре 2016 года Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины направила в суд дело в отношении экс-министра обороны страны Михаила Ежеля после проведения заочного следствия. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.