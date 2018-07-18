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Екс-міністр оборони Єжель отримав у Білорусі статус біженця

Екс-міністр оборони Єжель отримав у Білорусі статус біженця

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Колишній міністр оборони України Михайло Єжель отримав статус біженця у Білорусі, згідно з даними Головного управління військової контррозвідки. Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду Києва, передає УНН.

"Довідкою Головного управління військової контррозвідки за 16.05.2017 р. встановлено, що в республіці Бєларусь ОСОБА_2 надано статус біженця і за оперативними даними мешкає з родиною в м. Мінську, де винаймає квартиру", - йдеться у тексті документу.

Крім того, суд 5 липня дозволив здійснювати спеціальне (заочне) судове провадження щодо Єжеля.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України направила до суду справу стосовно екс-міністра оборони країни Михайла Єжеля після проведення заочного слідства. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

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