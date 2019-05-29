Экс-король Бельгии наконец сдал ДНК-тест на отцовство 50-летней женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Суд в Бельгии решил, что Альберт Второй должен платить пять тысяч евро в день, если откажется сдавать тест. Результаты помогут выяснить, имеет ли экс-монарх внебрачную дочь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Бывший король Бельгии Альберт Второй сдал ДНК-тест на отцовство. Экс-монарху пришлось сделать это после того, как суд в Бельгии обязал его платить по пять тысяч евро в день в случае отказа проходить тест. Об этом заявил адвокат Альберта Второго.
Результат теста должен помочь выяснить, есть ли 84-летний Альберт Второй отцом 51-летней художницы Дельфины Боэль. Женщина уже более 10 лет пытается доказать в суде, что она якобы является внебрачной дочерью экс-короля Бельгии.
Результаты теста на отцовство будут оставаться тайной, пока суд не примет окончательное решение, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на адвоката Альберта Второго. Решение суда ожидается не ранее конца года.
История Дельфины Боэль стала известной после публикации в 1999 году биографии королевы Паолы - жены Альберта Второго. В книге утверждается, что монарх долгое время имел внебрачный роман, от которого в 1960-х годах и родилась Дельфина Боэль.
Альберт Второй не комментирует слухи о своем внебрачном отцовстве. В свое время он признал, что они с Паолой переживали трудности в браке. Супруги имеет троих детей.
Напомним, Дельфина Боэль утверждает, что не требует от экс-короля денег, а только признание, что он ее отец.