Колишнього короля Бельгії змушують пройти тест на батьківство щодо 50-річної жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Апеляційний суд в Бельгії зобов'язав колишнього короля країни Альберта II платити 5000 євро штрафу в день до того, як він пройде тест на батьківство. Він повинен визначити - чи є 51-річна художниця Дельфін Боель його дочкою. Вона намагається довести спорідненість з монархом з 2005 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода" і газету Het Laatste Nieuws.
Дельфін в самоті виховала її мати, баронеса де Сіли-Лоншан. Про те, що принц Альберт міг бути її батьком, вона дізналася в вісімнадцять років. Сам король, який був другим в лінії спадкоємства до смерті старшого брата, відмовляється визнати батьківство.
У 2018 році суд уже зобов'язав Альберта пройти тест, давши йому на це три місяці. Колишній король оскаржив це рішення. 85-річний монарх в цьому році повинен відсвяткувати 60-річчя весілля, в єдиному шлюбі у нього народилося троє дітей, включаючи чинного короля Філіпа, на користь якого він відрікся в 2013 році.
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