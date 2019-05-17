Колишнього короля Бельгії змушують пройти тест на батьківство щодо 50-річної жінки

КИЇВ. 17 травня. УНН. Апеляційний суд в Бельгії зобов'язав колишнього короля країни Альберта II платити 5000 євро штрафу в день до того, як він пройде тест на батьківство. Він повинен визначити - чи є 51-річна художниця Дельфін Боель його дочкою. Вона намагається довести спорідненість з монархом з 2005 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода" і газету Het Laatste Nieuws.