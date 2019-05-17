Бывшего короля Бельгии заставляют пройти тест на отцовство в отношении 50-летней женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Апелляционный суд в Бельгии обязал бывшего короля страны Альберта II платить 5000 евро штрафа в день до того, как он пройдёт тест на отцовство. Он должен определить – является ли 51-летняя художница Дельфин Боэль его дочерью. Она пытается доказать родство с монархом с 2005 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода" и газету Het Laatste Nieuws.
Дельфин в одиночестве воспитала ее мать, баронесса де Сели-Лоншан. О том, что навещавший мать друг семьи, принц Альберт мог быть её отцом, она узнала в восемнадцать. Сам король, бывший вторым в линии наследования до смерти старшего брата, отказывается признать отцовство.
В 2018 году суд уже обязал Альберта пройти тест, дав ему на это три месяца. Бывший король обжаловал это решение. 85-летний монарх в этом году должен отпраздновать 60-летие свадьбы, в единственном браке у него родились трое детей, включая действующего короля Филиппа, в пользу которого он отрёкся в 2013 году.
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