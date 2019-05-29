Екс-король Бельгії нарешті здав ДНК-тест на батьківство 50-річної жінки

КИЇВ. 30 травня. УНН. Суд у Бельгії вирішив, що Альберт ІІ мусить платити п'ять тисяч євро на день, якщо відмовиться здавати тест. Результати допоможуть з'ясувати, чи має екс-монарх позашлюбну дочку. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.