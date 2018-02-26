Экс-канцлер Австрии опроверг подкуп со стороны команды Януковича

Однако он отрицал, что возглавлял так называемую "Габсбургскую группу" политиков, участникам которой тайно платил бывший политтехнолог В.Януковича Пол Манафорт. А.Гузенбауер сообщил, что несколько раз встречался с П.Манафортом, в том числе во время поездок в США, но ничего не знал о его незаконном лоббировании.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Пола Манафорта в подкупе бывших европейских чиновников в интересах бывшей власти в Украине.

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П.Манафорт, согласно обвинению, заплатил экс-чиновникам, в том числе "бывшему канцлеру одной из европейских стран", более двух миллионов евро за то, чтобы они публично давали якобы независимые оценки действиям правительства Украины в период президентства Виктора Януковича. Средства выплачивались от имени украинской Партии регионов деятелям с "Габсбургской группы", работавшей в 2012-2013 годах.

Всего в обвинительном заключении против П.Манафорта и его делового партнера Рика Гейси - 32 пункта. В частности, П.Манафорта обвиняют в попытках совершения банковского мошенничества, а также сокрытии доходов из иностранных источников и отмывании через оффшорные счета до 30 миллионов долларов с помощью Р.Гейтса. По этим данным, оба с 2010 по 2014 год осознанно подавали ложные налоговые декларации.