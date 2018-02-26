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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60170 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72728 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75608 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106387 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100122 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104404 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111395 просмотра

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Экс-канцлер Австрии опроверг подкуп со стороны команды Януковича

Экс-канцлер Австрии опроверг подкуп со стороны команды Януковича

Киев  •  УНН

 • 8440 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр опроверг подозрения в незаконном лоббизме в пользу экс-президента Украины Виктора Януковича, подтвердив при этом, что все же совершал "оплачиваемое" лоббирование для содействия сближения между Украиной и ЕС в 2012 и 2013 годах, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Однако он отрицал, что возглавлял так называемую "Габсбургскую группу" политиков, участникам которой тайно платил бывший политтехнолог В.Януковича Пол Манафорт. А.Гузенбауер сообщил, что несколько раз встречался с П.Манафортом, в том числе во время поездок в США, но ничего не знал о его незаконном лоббировании.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Пола Манафорта в подкупе бывших европейских чиновников в интересах бывшей власти в Украине. 

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П.Манафорт, согласно обвинению, заплатил экс-чиновникам, в том числе "бывшему канцлеру одной из европейских стран", более двух миллионов евро за то, чтобы они публично давали якобы независимые оценки действиям правительства Украины в период президентства Виктора Януковича. Средства выплачивались от имени украинской Партии регионов деятелям с "Габсбургской группы", работавшей в 2012-2013 годах.

Всего в обвинительном заключении против П.Манафорта и его делового партнера Рика Гейси - 32 пункта. В частности, П.Манафорта обвиняют в попытках совершения банковского мошенничества, а также сокрытии доходов из иностранных источников и отмывании через оффшорные счета до 30 миллионов долларов с помощью Р.Гейтса. По этим данным, оба с 2010 по 2014 год осознанно подавали ложные налоговые декларации.

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