Екс-канцлер Австрії заперечив підкуп з боку команди Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Колишній канцлер Австрії Альфред Гузенбауер заперечив підозри в незаконному лобізмі на користь екс-президента України Віктора Януковича, підтвердивши при цьому, що усе ж здійснював "оплачуване" лобіювання для сприяння зближенню між Україною та ЄС у 2012 та 2013 роках, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Проте він заперечив, що очолював так звану "Габсбурзьку групу" політиків, учасникам якої таємно платив колишній політтехнолог В.Януковича Пол Манафорт. А.Гузенбауер повідомив, що кілька разів зустрічався з П.Манафортом, у тому числі під час подорожей до США, але нічого не знав про його незаконне лобіювання.
Раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер звинуватив Пола Манафорта в підкупі колишніх європейських високопосадовців в інтересах колишньої влади в Україні.
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П.Манафорт, згідно зі звинуваченням, заплатив екс-посадовцям, у тому числі "колишньому канцлерові однієї з європейських країн", понад два мільйони євро за те, щоб вони публічно давали нібито незалежні оцінки діям уряду України в період президентства Віктора Януковича. Кошти виплачувалися від імені української Партії регіонів діячам з "Габсбурзької групи", що працювала в 2012-2013 роках.
Загалом в обвинувальному висновку проти П.Манафорта і його ділового партнера Ріка Гейса - 32 пункти. Зокрема, П.Манафорта обвинувачують у спробах здійснення банківського шахрайства, а також приховуванні доходів з іноземних джерел і відмиванні через офшорні рахунки до 30 мільйонів доларів за допомогою Р.Гейтса. За цими даними, обидва з 2010 по 2014 рік усвідомлено подавали неправдиві податкові декларації.