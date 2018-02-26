Екс-канцлер Австрії заперечив підкуп з боку команди Януковича

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Колишній канцлер Австрії Альфред Гузенбауер заперечив підозри в незаконному лобізмі на користь екс-президента України Віктора Януковича, підтвердивши при цьому, що усе ж здійснював "оплачуване" лобіювання для сприяння зближенню між Україною та ЄС у 2012 та 2013 роках, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.