Экс-главу РГА будут судить на Прикарпатье

Установлено, что указанный чиновник без всякой проектной документации по отводу земельного участка в собственность незаконно подписал и скрепил печатью райгосадминистрации фиктивный государственный акт на право собственности на 0,1 га земли.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины в отношении бывшего главы райгосадминистрации.

Экс-чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.