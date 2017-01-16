Экс-главу РГА будут судить на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. На Прикарпатье будут судить экс-главу райгосадминистрации, который узаконил фиктивный акт на землю. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Установлено, что указанный чиновник без всякой проектной документации по отводу земельного участка в собственность незаконно подписал и скрепил печатью райгосадминистрации фиктивный государственный акт на право собственности на 0,1 га земли.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины в отношении бывшего главы райгосадминистрации.
Экс-чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.