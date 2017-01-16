Екс-голову РДА судитимуть на Прикарпатті

Установлено, що вказаний посадовець без жодної проектної документації щодо відведення земельної ділянки у власність незаконно підписав та скріпив печаткою райдержадміністрації фіктивний державний акт на право власності на 0,1 га землі.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України стосовно колишнього голови районної державної адміністрації.

Екс-посадовцю загрожує до шести років ув’язнення.