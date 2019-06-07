Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко вернулся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Бывший глава правления АО "Укртранснафта" Александр Лазорко вернулся в Украину. Об этом сообщил в Facebook глава партии "Укроп" Тарас Батенко, передает УНН.
"С дорогим мне человеком - Александром Ивановичем Лазорко, с возвращением в Украину и к новым победам! Поздравление всем друзьям!" - сообщил Батенко, обнародовав фото с Лазорко.
Еще в конце 2015 года Служба безопасности Украины направила запрос в Рабочий аппарат Укрбюро Интерпола Национальной полиции Украины об объявлении в международный розыск экс-главы "Укртранснафты" Лазорко Александра Ивановича.
Тогда в СБУ сообщали, что в отношении его прокуратурой Киева вынесено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Недавно информационная карточка относительно розыска Лазорко была снята с раздела "Лица, которые прячутся от органов власти" на сайте МВД.