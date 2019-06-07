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Екс-голова "Укртранснафти" Лазорко повернувся в Україну

Екс-голова "Укртранснафти" Лазорко повернувся в Україну

Київ • УНН

 • 11138 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Колишній голова правління АТ "Укртранснафта" Олександр Лазорко повернувся в Україну. Про це повідомив у Facebook голова партії "Укроп" Тарас Батенко, передає УНН.

"З дорогою мені людиною - Олександром Івановичем Лазорком, з поверненням в Україну і до нових перемог! Вітання усім друзям!" - повідомив Батенко, оприлюднивши фото із Лазорком.

Ще наприкінці 2015 року Служба безпеки України направила запит до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу Національної поліції України щодо оголошення у міжнародний розшук екс-голови "Укртранснафти" Лазорка Олександра Івановича.

Тоді у СБУ повідомляли, що щодо нього прокуратурою Києва винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нещодавно інформаційна картка щодо розшуку Лазорка зникла з розділу "Особи, які переховують від органів влади" на сайті МВС.

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