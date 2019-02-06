Экс-голкипер "Динамо" заявил о престижности для страны в случае победы Павелко в УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Завтра, в Риме в УЕФА выберут 8 членов исполкома организации. От Украины единственным кандидатом на выборы выдвинуло действующего президента ФФУ - Андрея Павелко. Иметь собственного представителя в УЕФА - это престиж и польза для любой футбольной страны. Об этом в комментарии УНН сказал известный украинский футболист, экс-голкипер "Динамо" Александр Шовковский.
"На сегодня баллотируется Андрей Васильевич, и, я считаю, если он будет присутствовать в УЕФА, это придаст определенную значимость для нашего украинского футбола. От этого только выиграют наши болельщики и наша футбольная страна.
И, конечно, иметь представителя Украины в составе исполкома УЕФА - это не только престижно, но и выгодно", - сказал он.
По словам Шовковского, Украина уже имела возможность убедиться в том, насколько полезно иметь собственное представительство в УЕФА на примере проведения в столице международных футбольнии турниров.
Напомним, в поддержку Павелко на выборах выступили Андрей Шевченко, Виталий Кличко, Сергей Бубка, Игорь Беланов. Все они, даже, прибыли в Рим и персонально будут участвовать в работе 43-го очередного Конгресса УЕФА 7 февраля.
Также напомним, что предыдущий представитель Украины в УЕФА Григорий Суркис потерял возможность баллотироваться повторно, поскольку его кандидатура не была поддержана членами исполкома ФФУ.
Зато, выдвижение Павелко члены исполкома ФФУ поддержали единогласно еще в марте прошлого года.