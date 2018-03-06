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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57444 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68460 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71370 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105465 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99260 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104264 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 111264 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Суркис проиграл Павелко голосование по выдвижению в новый состав Исполкома УЕФА со счетом 33-0

Суркис проиграл Павелко голосование по выдвижению в новый состав Исполкома УЕФА со счетом 33-0

Киев  •  УНН

 • 8908 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. На минувших выходных состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата от ФФУ в Исполком УЕФА, передает УНН

Участники заседания поддержали кандидатуру президента Федерации Андрея Павелко, выдвинутого 33 коллективными членами ФФУ, в то время, как его оппонент – Григорий Суркис не получил ни одного голоса.

Напомним, что Григорий Суркис является членом Исполкома УЕФА с 2004 года. В прошлом году футбольный функционер стал героем громкого скандала, связанного с его выдвижением в УЕФА. Как оказалось, ни Исполком, ни Конгресс ФФУ не выдвигали Григория Суркиса в руководящие органы Союза европейских футбольных ассоциаций.

В ходе проведенного расследования обнаружилось, что с соответствующей инициативой выступила лишь Киевская городская федерация футбола, возглавляемая в то время Игорем Кочетовым. На днях Кочетов был отстранен от должности вице-президента ФФУ за нарушение Кодекса этики и честной игры и Этического кодекса УЕФА. Параллельно функционер является фигурантом двух уголовных производств – за нецелевое использование средств и злоупотребление служебным положением.

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