Суркіс програв Павелку голосування з висунення в новий склад Виконкому УЄФА з рахунком 33-0
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На минулих вихідних відбулося засідання Виконавчого комітету Федерації футболу України, на якому розглядалося питання про висунення кандидата від ФФУ до Виконкому УЄФА, передає УНН.
Учасники засідання підтримали кандидатуру президента Федерації Андрія Павелка, висунутого 33 колективними членами ФФУ, в той час, як його опонент - Григорій Суркіс не отримав жодного голосу.
Нагадаємо, що Григорій Суркіс є членом Виконкому УЄФА з 2004 року. У минулому році футбольний функціонер став героєм гучного скандалу, пов'язаного з його висуненням в УЄФА. Як виявилося, ні Виконком, ні Конгрес ФФУ не висували Григорія Суркіса в керівні органи Союзу європейських футбольних асоціацій.
Під час проведеного розслідування виявилося, що з відповідною ініціативою виступила лише Київська міська федерація футболу, очолювана в той час Ігорем Кочетовим. Днями Кочетов був відсторонений від посади віце-президента ФФУ за порушення Кодексу етики і чесної гри і Етичного кодексу УЄФА. Паралельно функціонер є фігурантом двох кримінальних проваджень - за нецільове використання коштів і зловживання службовим становищем.