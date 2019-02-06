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Екс-голкіпер "Динамо" заявив про престижність для країни у разі перемоги Павелка в УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Завтра, у Римі в УЄФА оберуть 8 членів виконкому організації. Від України єдиним кандидатом на вибори висунуло чинного президента ФФУ — Андрія Павелка. Мати власного представника в УЄФА — це престиж і користь для будь-якої футбольної країни. Про це у коментарі УНН зазначив відомий український футболіст, екс-голкіпер “Динамо” Олександр Шовковський.

“На сьогодні балотується Андрій Васильович, і, я вважаю, якщо він буде присутній в УЄФА, це дасть певної значимості для нашого українського футболу. Від цього тільки виграють наші вболівальники і наша футбольна країна.

І, звісно, мати представника України у складі виконкому УЄФА — це не тільки престижно, а ще й вигідно”, — сказав він.

За словами Шовковського, Україна вже мала нагоду пересвідчитися у тому, наскільки корисно мати власне представництво в УЄФА на прикладі проведення в столиці міжнародних футбольниї турнірів.

Нагадаємо, на підтримку Павелка на виборах виступили Андрій Шевченко, Віталій Кличко, Сергій Бубка, Ігор Бєланов. Усі вони, навіть, прибули до Риму і персонально братимуть участь в роботі 43-го чергового Конгресу УЄФА 7 лютого.

Також нагадаємо, що попередній представник України в УЄФА Григорій Суркіс втратив можливість балотуватися повторно, оскільки його кандидатура не була підтримана членами виконкому ФФУ.

Натомість, висування Павелка члени виконкому ФФУ підтримали одноголосно ще у березні минулого року. 

Українські Національні Новини

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