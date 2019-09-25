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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 49319 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109796 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 101685 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 108878 просмотра

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Экс-глава эстонского Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег россиян, нашли мертвым

Киев  •  УНН

 • 13207 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе обнаружен мертвым, сообщает ERR, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.

По данным эстонской общественной телерадиовещательной корпорации, тело Рехе было обнаружено возле его загородного дома, все указывает на то, что он покончил с собой.

Рехе пропал без вести в понедельник, 23 сентября, когда ушел из дома в неизвестном направлении. Полиция развернула масштабную операцию по его поискам.

Эстонское отделение Danske Bank — крупнейшего коммерческого банка Дании — обвиняют в проведении сомнительных операций на сотни миллиардов евро, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян. Об этом, в частности, говорилось в расследовании OCCRP об офшорной империи бывшего директора инвестбанка “Тройка Диалог” Рубена Варданяна.

Расследование в отношении Danske Bank стало крупнейшим в своем роде. В Эстонии в рамках дела, возбужденного после заявления главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, были задержаны 10 бывших сотрудников. Рехе, как сообщалось, в их числе не было.

Как писал УНН, Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание денег из РФ.

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