Екс-главу естонського Danske Bank, підозрюваного у відмиванні грошей росіян, знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Колишній глава естонського відділення Danske Bank Айвар Рехе виявлений мертвим, повідомляє ERR, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
За даними естонської громадської телерадіомовної корпорації, тіло Рехе було виявлено біля його заміського будинку, все вказує на те, що він наклав на себе руки.
Рехе пропав безвісти в понеділок, 23 вересня, коли пішов з дому в невідомому напрямку. Поліція розгорнула масштабну операцію щодо його пошуків.
Естонське відділення Danske Bank — найбільшого комерційного банку Данії — звинувачують в проведенні сумнівних операцій на сотні мільярдів євро, в тому числі по відмиванню грошей нерезидентів-росіян. Про це, зокрема, йшлося в розслідуванні OCCRP про офшорну імперію колишнього директора інвестбанку “Тройка Діалог” Рубена Варданяна.
Розслідування щодо Danske Bank стало найбільшим в своєму роді. В Естонії в рамках справи, порушеної після заяви глави Hermitage Capital Вільяма Браудера, були затримані 10 колишніх співробітників. Рехе, як повідомлялося, в їх числі не було.
Як писав УНН, Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ.