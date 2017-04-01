Экс-главе банка “Михайловский” продлили содержание под стражей

Такое решение принято в четверг, 30 марта. При этом суд избрал альтернативу содержания под стражей в виде залога в размере 10 млн грн. Несмотря на то, что залог суд уменьшил в 16 раз, сумма по-прежнему остается непосильной для семьи И.Дорошенко, о чем заявила его жена во время судебного заседания.

Помимо судьи, стороны обвинения, стороны защиты и самого И.Дорошенко, в зале суда присутствовала группа поддержки экс-главы банка “Михайловский”. Выступить на стороне защиты пришли бывшие вкладчики банка, которые заявили, что благодаря И.Дорошенко им удалось вернуть свои вклады.

“Это единственный человек, наверное, за всю историю Украины, который стал на защиту вкладчиков. Мы так ему благодарны. Я свой вклад получила только благодаря Дорошенко. Спасибо ему за то, что защитил нас от своеволия Фонда. Многие из нас уже получили деньги, но четыре тысячи вкладчиков еще не получи, но спасибо Игорю — он честный и порядочный банкир”, — сказала вкладчица Ирина Бондарчук.

Кроме вкладчиков, выступить на стороне И.Дорошенко пришли консьержи дома, где он проживает. Они заявили, что следователь не приходил домой к И.Дорошенко, а значит его показания о том, что банкир не находился дома, будучи под домашним арестом, не соответствует действительности.

Напомним, следствие в отношении экс-главы банка “Михайловский” И.Дорошенко длится уже 8 месяцев, однако дело так и не передается в суд для выяснения обстоятельств по сути. За это время судебные эксперты успели провести ряд экспертиз, опровергающих доводы стороны обвинения. В частности, в СМИ опубликованы экспертизы, которые гласят о том, что экс-правление банка не наносило ущерб государству и Фонду гарантирования вкладов физлиц, а сам банк “Михайловский” признано неплатежеспособным неправомерно.