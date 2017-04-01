Экс-главе банка “Михайловский” продлили содержание под стражей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44295 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103317 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158684 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117398 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117126 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112915 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104543 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107146 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103633 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154153 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Экс-главе банка “Михайловский” продлили содержание под стражей

Экс-главе банка “Михайловский” продлили содержание под стражей

Киев  •  УНН

 • 18129 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Днепровский районный суд столицы продлил содержание под стражей экс-главы банка “Михайловский” Игоря Дорошенко, сообщает УНН.

Такое решение принято в четверг, 30 марта. При этом суд избрал альтернативу содержания под стражей в виде залога в размере 10 млн грн. Несмотря на то, что залог суд уменьшил в 16 раз, сумма по-прежнему остается непосильной для семьи И.Дорошенко, о чем заявила его жена во время судебного заседания.

Помимо судьи, стороны обвинения, стороны защиты и самого И.Дорошенко, в зале суда присутствовала группа поддержки экс-главы банка “Михайловский”. Выступить на стороне защиты пришли бывшие вкладчики банка, которые заявили, что благодаря И.Дорошенко им удалось вернуть свои вклады.

“Это единственный человек, наверное, за всю историю Украины, который стал на защиту вкладчиков. Мы так ему благодарны. Я свой вклад получила только благодаря Дорошенко. Спасибо ему за то, что защитил нас от своеволия Фонда. Многие из нас уже получили деньги, но четыре тысячи вкладчиков еще не получи, но спасибо Игорю — он честный и порядочный банкир”, — сказала вкладчица Ирина Бондарчук.

Кроме вкладчиков, выступить на стороне И.Дорошенко пришли консьержи дома, где он проживает. Они заявили, что следователь не приходил домой к И.Дорошенко, а значит его показания о том, что банкир не находился дома, будучи под домашним арестом, не соответствует действительности.

Напомним, следствие в отношении экс-главы банка “Михайловский” И.Дорошенко длится уже 8 месяцев, однако дело так и не передается в суд для выяснения обстоятельств по сути. За это время судебные эксперты успели провести ряд экспертиз, опровергающих доводы стороны обвинения. В частности, в СМИ опубликованы экспертизы, которые гласят о том, что экс-правление банка не наносило ущерб государству и Фонду гарантирования вкладов физлиц, а сам банк “Михайловский” признано неплатежеспособным неправомерно.

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