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Екс-главі банку "Михайлівський" продовжили арешт

Екс-главі банку "Михайлівський" продовжили арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Дніпровський районний суд столиці продовжив утримання під вартою екс-голови банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка, повідомляє УНН.

Таке рішення прийнято у четвер, 30 березня. При цьому суд обрав альтернативу утримання під вартою у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. Незважаючи на те, що заставу суд зменшив у 16 ​​разів, сума, як і раніше, залишається непосильною для сім'ї І.Дорошенка, про що заявила його дружина під час судового засідання.

Крім судді, сторони звинувачення, сторони захисту і самого І.Дорошенка, в залі суду була присутня група підтримки екс-глави банку "Михайлівський". Виступити на стороні захисту прийшли колишні вкладники банку, які заявили, що завдяки І.Дорошенку їм вдалося повернути свої вклади.

"Це єдина людина, напевно, за всю історію України, яка стала на захист вкладників. Ми так йому вдячні. Я свій внесок отримала тільки завдяки Дорошенку. Спасибі йому за те, що захистив нас від свавілля Фонду. Багато з нас вже отримали гроші, але чотири тисячі вкладників ще не отримали, але спасибі Ігорю - він чесний і порядний банкір", - сказала вкладниця Ірина Бондарчук.

Крім вкладників, виступити на стороні І.Дорошенка прийшли консьєржі будинку, де він проживає. Вони заявили, що слідчий не приходив додому до І.Дорошенка, а значить його свідчення про те, що банкір не перебував удома, будучи під домашнім арештом, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, слідство щодо екс-глави банку "Михайлівський" І.Дорошенка триває вже 8 місяців, проте справа так і не передається до суду для з'ясування обставин по суті. За цей час судові експерти встигли провести низку експертиз, які спростовують доводи сторони звинувачення. Зокрема, в ЗМІ опубліковані експертизи, які свідчать про те, що екс-правління банку не завдавало шкоди державі і Фонду гарантування вкладів фізосіб, а сам банк "Михайлівський" визнано неплатоспроможним неправомірно.

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