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Экс-директору "Центрогаза" сообщили о подозрении за растрату 8,6 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Бывшему руководителю дочернего предприятия "Центргаза", входящего в состав ОАО "Кировоградгаз", сообщили о подозрению в растрате в сумме 8,6 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

Экс-директору "Центрогаза" сообщили о подозрении за растрату 8,6 млн грн

Действия экс-чиновника квалифицировали по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.).

Следствие установило, что летом 2017 года экс-руководитель ГП "Центргаз", накануне своего увольнения, заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа в 9,035 млн грн в коммерческой компании на обременительных для "Центргаза" условиях.

По этому договору "Центргаз" должен внести полную предоплату за газ. Иначе продавец освобождался от поставки, а ГП "Центрогаз" вместо этого обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа, коммерческая компания должна была поставить этому договору.

Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель "Центргаза" распорядился перечислить поставщику газа часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ в таких условиях "Центрогаз" не получил. Следствие считает, что экс-руководитель ГП "Центргаз" действовал сознательно, вероятно, в сговоре с другими лицами, круг которых сейчас устанавливают детективы Национального бюро.

Добавляется, что "Центргаз" - дочернее предприятие, которое входит в состав ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", владельцем которой является государство).

Напомним, заместитель генерального директора КО "Киевзеленстрой" предстанет перед судом за растрату миллиона грн.

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