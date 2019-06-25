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Екс-директору "Центрогазу" повідомили про підозру за розтрату 8,6 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Колишньому керівнику дочірнього підприємства "Центргаз", що входить до складу ВАТ "Кіровоградгаз", повідомили про підозру у розтраті у сумі 8,6 млн гривень. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.

Екс-директору "Центрогазу" повідомили про підозру за розтрату 8,6 млн грн

Дії екс-посадовця кваліфікували за ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.).

Слідство встановило, що влітку 2017 року екс-керівник ДП "Центргаз", напередодні свого звільнення, уклав договір на закупівлю очолюваним ним підприємством 1,3 млн куб. м газу за 9,035 млн грн в комерційної компанії на обтяжливих для "Центргазу" умовах.

За цим договором "Центргаз" мав внести повну передоплату за газ. Інакше продавець звільнявся від поставки, а ДП "Центрогаз" натомість зобов’язувалося сплатити штраф у розмірі 100% вартості газу, який комерційна компанія мала поставити з цим договором.

Будучи обізнаним із цими умовами, екс-керівник "Центргазу" розпорядився перерахувати постачальнику газу частину суми у розмірі 8,6 млн грн. Тим самим здійснив розтрату коштів підприємства, адже газ за таких умов "Центрогаз" не отримало. Слідство вважає, що екс-керівник ДП "Центргаз" діяв свідомо, ймовірно, у змові з іншими особами, коло яких наразі встановлюють детективи Національного бюро.

Додається, що "Центргаз" — дочірнє підприємство, яке входить до складу ВАТ "Кіровоградгаз" (51% акцій належать НАК "Нафтогаз України", власником якої є держава).

Нагадаємо, заступник генерального директора КО "Київзеленбуд" постане перед судом за розтрату мільйона грн.

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