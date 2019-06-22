Заступник директора "Київзеленбуду" постане перед судом за розтрату мільйона грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Київською місцевою прокуратурою №10 до Шевченківського районного суду міста Києва направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем заступником генерального директора КО "Київзеленбуд". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Установлено, що у 2017 році посадовець, діючи за попередньою змовою з підрядником, підписав акти про виконання робіт з ремонту та благоустрою зеленої зони на вулиці Богдана Гаврилишина (кол. вул. Ванди Василевської) у Києві та провів по ним розрахунки.
Однак, як встановлено слідством, роботи з облаштування нової декоративної огорожі вартістю понад 1,1 мільйон гривень підрядник так і не виконав, незважаючи на повну оплату цих робіт з місцевого бюджету ще в грудні 2017 року.
За результатами слідства дії посадовця "Київзеленбуд" кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України,а дії підрядника, як пособника у вчиненні злочину, за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.
Обвинувальні акти направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Нагадаємо, заступнику "Київзеленбуду" оголосили підозру в розтраті понад 1,1 млн грн.