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Заместитель директора "Киевзеленстроя" предстанет перед судом за растрату миллиона грн

Киев • УНН

 • 15723 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Киевской местной прокуратурой №10 в Шевченковский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением заместителем генерального директора КО "Киевзеленстрой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Заместитель директора "Киевзеленстроя" предстанет перед судом за растрату миллиона грн

Установлено, что в 2017 году чиновник, действуя по предварительному сговору с подрядчиком, подписал акты о выполнении работ по ремонту и благоустройству зеленой зоны на улице Богдана Гаврилишина (быв. Ул. Ванды Василевской) в Киеве и провел по ним расчеты.

Однако, как установлено следствием, работы по обустройству новой декоративной ограды стоимостью более 1,1 миллиона гривен подрядчик так и не выполнил, несмотря на полную оплату этих работ из местного бюджета еще в декабре 2017 года.

По результатам следствия действия чиновника "Киевзеленстрой" квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, а действия подрядчика, как пособника в совершении преступления, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.

Обвинительные акты направлены в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, заместителю "Киевзеленстроя" объявили подозрение в растрате более 1,1 млн грн.

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