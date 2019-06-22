Заместитель директора "Киевзеленстроя" предстанет перед судом за растрату миллиона грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Киевской местной прокуратурой №10 в Шевченковский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением заместителем генерального директора КО "Киевзеленстрой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Установлено, что в 2017 году чиновник, действуя по предварительному сговору с подрядчиком, подписал акты о выполнении работ по ремонту и благоустройству зеленой зоны на улице Богдана Гаврилишина (быв. Ул. Ванды Василевской) в Киеве и провел по ним расчеты.
Однако, как установлено следствием, работы по обустройству новой декоративной ограды стоимостью более 1,1 миллиона гривен подрядчик так и не выполнил, несмотря на полную оплату этих работ из местного бюджета еще в декабре 2017 года.
По результатам следствия действия чиновника "Киевзеленстрой" квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, а действия подрядчика, как пособника в совершении преступления, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.
Обвинительные акты направлены в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Напомним, заместителю "Киевзеленстроя" объявили подозрение в растрате более 1,1 млн грн.