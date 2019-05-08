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Заступнику "Київзеленбуду" оголосили підозру в розтраті понад 1,1 млн грн

Заступнику "Київзеленбуду" оголосили підозру в розтраті понад 1,1 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Одному із заступників комунального об'єднання “Київзеленбуд” за фактом розтрати коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, передає УНН із посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Як повідомили у прес-службі, установлено, що у 2017 році посадовець, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, підписав акти про виконання робіт з ремонту та благоустрою зеленої зони на вулиці Богдана Гаврилишина (кол. вул. Ванди Василевської) у Києві та провів по ним розрахунки.

“Однак, як встановлено слідством, роботи з облаштування нової декоративної огорожі вартістю понад 1,1 мільйон гривень підрядник не виконав, незважаючи на повну оплату цих робіт з місцевого бюджету ще в грудні 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

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За результатами слідства посадовцю “Київзеленбуд” оголошено підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, зазначили правоохоронці.

На цей час вирішується питання про обрання чиновнику запобіжного заходу та відсторонення від посади. Слідчі дії з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання коштів, тривають.

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