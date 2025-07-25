Экс-директора департамента КГГА арестовали за присвоение 75 миллионов гривен из бюджета Киева

Соломенский суд Киева взял под стражу бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, подозреваемого в хищении средств городской программы "Забота. Навстречу киевлянам" с правом внести залог 30 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Руслане Светлом, который был назначен на должность директора департамента социальной политики КГГА в 2019 году.

"По ходатайству следователей ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и прокуроров Киевской городской прокуратуры Соломенский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Также ему определен размер залога в 30 млн гривен. Срок действия меры пресечения – до 20 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Прокуроры добавляют, что бывшего чиновника "подозревают в завладении деньгами, выделенными из бюджета Киева в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Подозреваемые, среди которых есть и должностные лица Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, а также предприниматели, которые по договорам оказывали услуги киевлянам, как указано, "завладели 75 млн гривен из 150 млн гривен, выделенных из городского бюджета".

Дополнение

В марте 2025 года подозрения в этом же уголовном производстве уже получили заместитель и бывший заместитель директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, директор частного общества, а также предприниматель (бывший заместитель директора Департамента здравоохранения КГГА), которые в составе организованной группы завладели деньгами, выделенными на социальную помощь киевлянам.

Еще трое предпринимателей подозреваются в завладении деньгами в крупных размерах в условиях военного положения.

Напомним

23 июля сообщалось, что бывшему директору департамента социальной и ветеранской политики КГГА и трем предпринимателям было сообщено о подозрении в завладении 75 млн гривен, выделенных из бюджета Киева в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". По данным прокуратуры, предприниматели заключали договоры с департаментом и получали бюджетные средства за оказание социальных услуг киевлянам, которые не могут о себе позаботиться.

Впрочем, значительную часть денег тратили не на помощь киевлянам, а выводили со счетов под предлогом аренды офисов, автомобилей, паркомест, которые на нужды участников программы не использовались.