Ексдиректора департаменту КМДА заарештували за привласнення 75 мільйонів гривень з бюджету Києва

Солом’янський суд Києва взяв під варту колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, підозрюваного в розкраданні коштів міської програми "Турбота. Назустріч киянам" з правом внести заставу 30 млн гривень. Про це пише УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році.

"За клопотанням слідчих ГУ СБУ у м.Києві та Київській області та прокурорів Київської міської прокуратури Солом’янський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Також йому визначено розмір застави у 30 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2025 року", - ідеться у дописі.

Прокурори додають, що колишнього посадовця "підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам".

Підозрювані серед яких є і посадові особи Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, як вказано "заволоділи 75 млн гривень зі 150 млн гривень, виділених з міського бюджету".

Доповнення

В березні 2025 року підозри в цьому ж кримінальному провадженні вже отримали заступниця та колишній заступник директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, директор приватного товариства, а також підприємець (колишній заступник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА), які у складі організованої групи заволоділи грошима, виділеними на соціальну допомогу киянам

Ще троє підприємців підозрюються у заволодінні грошима у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Нагадаємо

23 липня повідомлялось, що колишньому директору департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА та трьом підприємцям було повідомлено про підозру у заволодінні 75 млн гривень, виділених з бюджету Києва в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам". За даними прокуратури, підприємці укладали договори з департаментом та отримували бюджетні кошти за надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати.

Втім, значну частину грошей витрачали не на допомогу киянам, а виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувалися.