Экс-депутату сообщили о подозрении в организации референдума "ЛНР"

Установлено, что бывший депутат Кременского районного совета в апреле 2014 года на территории одного из поселков района организовал проведение так называемого "референдума о признании государственного суверенитета" ЛНР ", который состоялся 11 мая 2014 года.

Используя свой авторитет среди жителей района, в ходе личной беседы и в телефонном разговоре, чиновник предложил трем жительницам района принять участие в проведении "референдума" путем участия в так называемой "избирательной комиссии". В дальнейшем экс-депутат предоставил так называемой "избирательной комиссии" бюллетени для голосования в неустановленном в ходе следствия количестве, которые самостоятельно перевез к месту проведения так называемого "референдума" на собственном автомобиле.

Экс-депутату сообщено о подозрение по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.