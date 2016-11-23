Екс-депутату повідомили про підозру в організації референдуму "ЛНР"

Встановлено, що колишній депутат Кремінської районної ради у квітні 2014 року на території одного з селищ району організував проведення так званого “референдуму про визнання державного суверенітету “ЛНР”, який відбувся 11 травня 2014 року.

Використовуючи власний авторитет серед жителів району, в ході особистої бесіди та в телефонній розмові, посадовець запропонував трьом мешканкам району взяти участь у проведенні “референдуму” шляхом участі у так званій “виборчій комісії”. В подальшому екс-депутат надав так званій “виборчій комісії” бюлетені для голосування у невстановленій під час слідства кількості, які самостійно перевіз до місця проведення так званого “референдуму” на власному автомобілі.

Екс-депутату повідомлено пр підозру за ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.