Экс-белоруска Блашко торжествовала в спринте чемпионата Украины по биатлону

В первый день соревнований состоялись спринты среди мужчин и женщин, а также индивидуальные гонки у юношей и девушек старших возрастных групп.

Среди женщин победила 21-летняя новоиспеченная украинка Дарья Блашко, которая ранее защищала цвета Белоруссии. У спортсменки 23: 09,0 минуты на финише при 1 не закрытой мишени. К призерам попала Надежда Белкина (1 + 1) +28,1 с и Яна Бондарь (2 + 2) +29,9 с. После них разместились Мария Панфилова, Мария Кручова, Анна Коваленко.

Среди мужчин лучший результат у Антона Мигды (0 + 0) 26: 23,4 мин. Призерами также стал Виталий Труш (0 + 2) +44,4 с и Богдан Цымбал (0 + 2) + 1: 04,5 мин.

Напомним, что Блашко в октябре получила украинский паспорт.