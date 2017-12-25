Екс-білоруска Блашко тріумфувала у спринті чемпіонату України з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У селі Яворів (Сянки) Львівської області стартував чемпіонат України з біатлону, в якому перемогу здобула колишня громадянка Білорусії Дарина Блашко. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У перший день змагань відбулись спринти у чоловіків і жінок, а також індивідуальні гонки у юнаків і дівчат старших вікових груп.
Серед жінок тріумфувала 21-річна новоспечена українка Дарина Блашко, яка раніше захищала кольори Білорусії. У спортсменки 23:09,0 хвилини на фініші при 1 не закритій мішені. До призерок потрапила Надія Бєлкіна (1+1) +28,1 с і Яна Бондар (2+2) +29,9 с. За ними розмістилися Марія Панфілова, Марія Кручова, Ганна Коваленко.
Серед чоловіків перший результат у Антона Мигди (0+0) 26:23,4 хв. Призерами також став Віталій Труш (0+2) +44,4 с і Богдан Цимбал (0+2) + 1:04,5 хв.
Нагадаємо, що Блашко в жовтні отримала український паспорт.