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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 30114 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 18184 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 33268 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 46118 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106869 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Экономист: рост предложения на рынке недвижимости сбалансирован платежеспособным спросом

Экономист: рост предложения на рынке недвижимости сбалансирован платежеспособным спросом

Киев  •  УНН

 • 13675 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Рост количества предложений на рынке недвижимости столицы вполне сбалансирован спросом, подкрепленным платежеспособностью. И даже в будущем существенного избытка предложений не будет. Такое мнение в статье журнала "Фокус" высказал экономист Григорий Кукуруза, передает УНН.

По подсчетам Кукурузы, рост предложения сбалансирован платежеспособным спросом.

"Если учесть, что со второй половины 2014 года 1-1,5 млн переселенцев увеличили население столицы на 20-30%, а также фактор перелива сбережений с депозитов в недвижимость - легко проследить, что в будущем даже потенциальный рост количества новостроек не приведет к возникновению существенного избытка предложений", - считает он.

Как сообщал УНН, в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями, эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположение объекта, а в первую очередь на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой", за плечами которой более чем 60-летняя история успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе у компании находится около 1,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях.

В течение 2016 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 года компания планирует возвести почти 400 тыс. кв. м.

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