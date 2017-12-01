Экономист: рост предложения на рынке недвижимости сбалансирован платежеспособным спросом

По подсчетам Кукурузы, рост предложения сбалансирован платежеспособным спросом.

"Если учесть, что со второй половины 2014 года 1-1,5 млн переселенцев увеличили население столицы на 20-30%, а также фактор перелива сбережений с депозитов в недвижимость - легко проследить, что в будущем даже потенциальный рост количества новостроек не приведет к возникновению существенного избытка предложений", - считает он.

Как сообщал УНН, в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями, эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположение объекта, а в первую очередь на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой", за плечами которой более чем 60-летняя история успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе у компании находится около 1,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях.

В течение 2016 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 года компания планирует возвести почти 400 тыс. кв. м.