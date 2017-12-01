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Економіст: зростання пропозиції на ринку нерухомості збалансоване платоспроможним попитом

Економіст: зростання пропозиції на ринку нерухомості збалансоване платоспроможним попитом

Київ • УНН

 • 13677 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Зростання кількості пропозицій на ринку нерухомості столиці цілком збалансоване попитом, підкріпленим платоспроможністю. І навіть у майбутньому суттєвого надлишку пропозицій не буде. Таку думку у статті журналу “Фокус” висловив економіст Григорій Кукуруза, передає УНН.

За підрахунками Кукурузи, ріст пропозиції збалансований платоспроможним попитом.

“Якщо врахувати, що з другої половини 2014 року 1-1,5 млн переселенців збільшили населення столиці на 20-30%, а також фактор переливу збережень з депозитів в нерухомість — легко простежити, що у майбутньому навіть потенційне зростання кількості новобудов не призведе до виникнення суттєвого надлишку пропозицій”, — вважає він.

Як повідомляв УНН, в умовах насиченості ринку житлової нерухомості пропозиціями, експерти радять інвестору ретельно підходити до вибору житла і звертати увагу не тільки на ціну або розташування об’єкта, а в першу чергу на репутацію забудовника і досвід в реалізації проектів. Наприклад, найбільший столичний забудовник Холдингова компанія “Київміськбуд” має за плечима більш ніж 60-річну історію успішної роботи в сфері будівництва. На сьогодні в роботі у компанії знаходиться близько 1,5 млн кв. м нерухомості на різних стадіях.

Протягом 2016 року холдинг ввів в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв. м.

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