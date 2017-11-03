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Экономику страны подорвали политики-популисты - эксперты

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В преддверии голосования за государственный бюджет-2018 эксперты припомнили политикам, как те вандально каждый год вмешиваются в экономику страны и своим популизмом провоцируют обнищание граждан. Тяга политиков к ручному управлению экономикой всегда приводит к катастрофическим последствиям. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт Руслан Бортник.

“Каждый закон о государственном бюджете — это серьезное вмешательство политиков в экономику. Каждый раз они переписывают акцизи, поддержку для тех или иных сфер экономики, распределяют инвестиции и так далее. Все это попытки ручного управления экономикой. В результате видим шокирующую инфляцию, обвал нацвалюты и рост теневого сектора экономики.

Сегодня мы входим в ТОП-3 стран мира с наибольшем уровнем теневой экономики. И это является прямым следствием вмешательства политиков. Они пытаются подчинить себе экономические процессы в угоду политическим интересам”, — сказал он.

При этом признать свою вину им гораздо сложнее, чем отыскать “руку Кремля”, добавил Р.Бортник. К примеру, он напомнил, что рефинансирование частных банков в период 2014-2016 годов обошлось украинцам в 300 млрд грн, что примерно составляет 6 бюджетов Минобороны. А в итоге страна осталась без банков, а люди без денег.

“Это рефинансирование привело к серьезным валютным спекуляциям, обвала нацвалюты, уничтожению целой сети банков и резкого обнищания народа”, — подчеркнул эксперт.

В контексте ситуации с уничтожением банковского сектора Украины эксперт Андрей Новак уточнил, что в большей мере были ликвидированы нормальные и жизнеспособные банки. А теперь страна славится одной из самых худших в мире банковских систем.

“За последние три года так называемое очищение банковской системы превратилось в зачистку вкладов украинцев. Большинство банков, те которые ликвидированы, нельзя сказать, что были супер-успешные, но они были вполне здоровы и требовали лишь определенной докапитализации, а не ликвидации.

Помимо прямых потерь вкладчиков это привело к тому, что по оценке международного рейтингового агентства, в начале лета этого года банковская система Украины признана худшей в мире. То есть, даже хуже чем в отсталых африканских странах”, — сказал он.

Больше всего от популизма и ошибок политиков страдает бизнес, уверен экономический эксперт Александр Охрименко. По его словам, все эти блокады, начиная ОРДЛО и заканчивая полетами в Москву, по сути ничего не изменили, а лишь ударили по экономике страны.

“Несмотря на все истерики и рассказы, в Борисполе используется один терминал. Два терминала стоят — некому летать. Количество транзитных пассажиров упала в 2 раза, и это официальная информация аэропорта Борисполь. Часть трафика которая шла из других стран через нас на Москву — мы ее потеряли, выиграла — Беларусь”, — рассказал он.

Еще одной ошибкой политиков А.Охрименко считает перерасчет НДС.

“Основная причина роста розничных цен в Украине это счета НДС. Ранее бизнесмен перечислял сумму плюс НДС на счет других компаний. Теперь же, если я что-то покупаю, то я перечисляю сумму НДС на счет компании, а 20% перечисляю на специальный счет компании, который нельзя использовать. То есть, 20% автоматически изымается, их использовать невозможно и в результате производители эти 20% включают в цену”, — пояснил он.

Что касается роста цен, то в следующем году еще больше могут подорожать мясные продукты. Отдельная группа политиков решила существенно ограничить госпомощь животноводов. Инициативу уже прозвали “правкой зерновиков”. Эксперты считают, что благодаря этой правке зерновики планируют отобрать дотации у животноводов в свою пользу.

“У нас парадоксальная ситуация. Украина выделяет и так небольшие деньги, если сравнивать с европейскими странами. И в проекте бюджета на 2018 год, как видим, ничего менять не собираются, и даже наоборот предлагают еще больше уменьшить обьем господдержки в два раза до 2 млрд грн.

Мы знаем, что животноводы последние годы находятся в затруднительном положении, в том числе из-за эпидемий АЧС. Им достаточно сложно развиваться без господдержки.

Но в то же время у нас есть растениеводы, которые очень хорошо зарабатывают на внешних рынках, продавая зерно. Каждый год мы фиксируем рекордные урожаи и соотвествующие экспорты. Получается, что в конкруенции за дотации сейчас — нуждающиеся животноводы и сверхприбыльные зерновики.

При этом мы уже видим, как один вид мяса вытесняет другой. В данном случае подорожание свинины привело к переориентации потребителя на курятину. В связи с этим один из крупнейших производителей Мироновский хлебопродукт, выпускающий продукцию под брендом "Наша Ряба" был вынужден увеличить обьемы производства и перекрывать резко возросший спрос”, — сказал А.Якубин.

Если ничего не изменится и “правка зерновиков” вступит в силу 1 января 2018 года, помимо роста цен на мясо эксперты советуют людям готовиться к масштабному сокращению рабочих мест из-за нерентабельности животноводческих агропредприятий.

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