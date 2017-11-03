Економіку країни підірвали політики-популісти - експерти

"Кожен закон про державний бюджет - це серйозне втручання політиків в економіку. Щоразу вони переписують акцизи, підтримку для тих чи інших сфер економіки, розподіляють інвестиції і так далі. Все це спроби ручного управління економікою. В результаті бачимо шокуючу інфляцію, обвал нацвалюти і зростання тіньового сектора економіки.

Сьогодні ми входимо в ТОП-3 країн світу з найбільшому рівнем тіньової економіки. І це є прямим наслідком втручання політиків. Вони намагаються підпорядкувати собі економічні процеси в догоду політичним інтересам", - сказав він.

При цьому визнати свою провину їм набагато складніше, ніж відшукати "руку Кремля", додав Р.Бортник. Наприклад, він нагадав, що рефінансування приватних банків в період 2014-2016 років обійшлося українцям в 300 млрд грн, що приблизно становить 6 бюджетів Міноборони. А в підсумку країна залишилася без банків, а люди без грошей.

"Це рефінансування призвело до серйозних валютних спекуляцій, обвалу нацвалюти, знищення цілої мережі банків і різкого зубожіння народу", - підкреслив експерт.

У контексті ситуації зі знищенням банківського сектора України експерт Андрій Новак уточнив, що в більшій мірі були ліквідовані нормальні і життєздатні банки. А тепер країна славиться однією з найгірших в світі банківських систем.

"За останні три роки так зване очищення банківської системи перетворилося в зачистку вкладів українців. Більшість банків, ті які ліквідовані, не можна сказати, що були супер-успішні, але вони були цілком здорові і вимагали лише певної докапіталізації, а не ліквідації.

Крім прямих втрат вкладників це призвело до того, що за оцінкою міжнародного рейтингового агентства, на початку літа цього року банківська система України визнана найгіршою в світі. Тобто, навіть гірше ніж у відсталих африканських країнах", - сказав він.

Найбільше від популізму і помилок політиків страждає бізнес, впевнений економічний експерт Олександр Охріменко. За його словами, всі ці блокади, починаючи ОРДЛО і закінчуючи польотами в Москву, по суті нічого не змінили, а лише вдарили по економіці країни.

"Не дивлячись на всі істерики і розповіді, в Борисполі використовується один термінал. Два термінали стоять - нікому літати. Кількість транзитних пасажирів впала в 2 рази, і це офіційна інформація аеропорту Бориспіль. Частина трафіку яка йшла з інших країн через нас на Москву - ми її втратили, виграла - Білорусь", - розповів він.

Ще однією помилкою політиків Охріменко вважає перерахунок ПДВ.

"Основна причина зростання роздрібних цін в Україні це рахунки ПДВ. Раніше бізнесмен перераховував суму плюс ПДВ на рахунок інших компаній. Тепер же, якщо я щось купую, то я перераховую суму ПДВ на рахунок компанії, а 20% перераховую на спеціальний рахунок компанії, який не можна використовувати. Тобто, 20% автоматично вилучається, їх використовувати неможливо і в результаті виробники ці 20% включають в ціну", - пояснив він.

Що стосується зростання цін, то в наступному році ще більше можуть подорожчати м'ясні продукти. Окрема група політиків вирішила суттєво обмежити держдопомогу тваринників. Ініціативу вже прозвали "правкою зерновиків". Експерти вважають, що завдяки цій правці зерновики планують відібрати дотації у тваринників в свою користь.

"У нас парадоксальна ситуація. Україна виділяє і так невеликі гроші, якщо порівнювати з європейськими країнами. І в проекті бюджету на 2018 рік, як бачимо, нічого міняти не збираються, і навіть навпаки пропонують ще більше зменшити обсяг держпідтримки в два рази до 2 млрд грн.

Ми знаємо, що тваринники останні роки знаходяться в скрутному становищі, в тому числі через епідемії АЧС. Їм досить складно розвиватися без держпідтримки.

Але в той же час у нас є рослинники, які дуже добре заробляють на зовнішніх ринках, продаючи зерно. Щороку ми фіксуємо рекордні врожаї і відповідні експорти. Виходить, що в конкуренції і за дотації зараз - потребують тваринники і надприбуткові зерновики.

При цьому ми вже бачимо, як один вид м'яса витісняє інший. В даному випадку подорожчання свинини привело до переорієнтації споживача на курятину. У зв'язку з цим один з найбільших виробників Миронівський хлібопродукт, що випускає продукцію під брендом "Наша Ряба" був змушений збільшити обсяги виробництва і перекривати різко зрослий попит", - сказав А.Якубін.

Якщо нічого не зміниться і "правка зерновиків" вступить чинності 1 січня 2018 року, крім зростання цін на м'ясо експерти радять людям готуватися до масштабного скорочення робочих місць через нерентабельність тваринницьких агропідприємств.