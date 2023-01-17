Экономика рф на десятилетия погрузится в рецессию из-за санкций ЕС - фон дер Ляйен

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«Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика на десятилетия погрузится в рецессию, а ее промышленность потеряет современные и важные технологии», – сказала фон дер Ляйен.

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Как писал УНН, в Брюсселе ускоряют работу над 10-м пакетом санкций против россии. Новые ограничения ЕС будут касаться и беларуси.

Польша и Литва намерены предложить Европейскому Союзу ввести десятый пакет санкций против российской федерации к годовщине начала войны рф против Украины.