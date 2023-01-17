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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 15011 перегляди

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Економіка рф на десятиліття зануриться в рецесію через санкції ЄС - фон дер Ляєн

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти росії за повномасштабне вторгнення в Україну занурюють російську економіку в рецесію на десятиліття. Про це вона сказала під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає кореспондент УНН.

Економіка рф на десятиліття зануриться в рецесію через санкції ЄС - фон дер Ляєн

Цитата

«Ми запровадили найсуворіші санкції за всю історію, внаслідок чого російська економіка на десятиліття зануриться в рецесію, а її промисловість втратить сучасні й важливі технології», - сказала фон дер Ляєн.

Доповнення

Як писав УНН, у Брюсселі прискорюють роботу над 10-м пакетом санкцій проти росії. Нові обмеження ЄС стосуватимуться і білорусі.

Польща і Литва мають намір запропонувати Європейському Союзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації до річниці початку війни росії проти України.

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