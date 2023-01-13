У ЄС хочуть запропонувати ввести десятий пакет санкцій проти росії до річниці війни - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Польща і Литва мають намір запропонувати Європейському Союзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації до річниці початку війни росії проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, Литва і Польща мають намір запропонувати десятий пакет санкцій, куди ввійдуть обмеження російської атомної галузі, відключення великих банків від системи SWIFT і заборона на постачання продукції, яка може використовуватися у військових цілях.
Крім того, до пакету санкцій також увійде заборона на роботу провідним російським ЗМІ. Джерела повідомили, що уряди їхніх країн також знову спробують домогтися санкцій проти російських алмазів, щоб покласти край торгівлі ними в Бельгії.
Крім цього, Польща і Литва домагатимуться зниження стелі цін на російську нафту, що перевозиться морем, розповіли дипломати. Стеля цін на нафту була введена на початку грудня.
Зараз вона встановлена на рівні 60 доларів за барель і має переглядатися кожні два місяці.
Цитата
“Стає все важче домогтися необхідної одностайності в ЄС для введення додаткових санкцій. Проте, ми запропонуємо амбітний новий пакет”, — заявив один із дипломатів.
Додамо
Як писав УНН, у Брюсселі прискорюють роботу над 10-м пакетом санкцій проти росії. Нові обмеження ЄС стосуватимуться і білорусі. За інформацією джерел PAP, держави-члени хочуть ухвалити новий пакет до саміту ЄС-Україна, запланованого на початок лютого в Києві.