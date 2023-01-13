У ЄС хочуть запропонувати ввести десятий пакет санкцій проти росії до річниці війни - Reuters

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 2084 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 19105 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 41084 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 49162 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 59577 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 102663 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 58564 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 122422 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 86443 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 65130 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 64078 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 52272 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 122519 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 57132 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 53728 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 2030 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 102636 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 122970 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 122406 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 238269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 54076 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 57464 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 34049 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 38020 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 53224 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

У ЄС хочуть запропонувати ввести десятий пакет санкцій проти росії до річниці війни - Reuters

Київ • УНН

 • 415389 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Польща і Литва мають намір запропонувати Європейському Союзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації до річниці початку війни росії проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише УНН.

У ЄС хочуть запропонувати ввести десятий пакет санкцій проти росії до річниці війни - Reuters

Деталі

Як повідомляється, Литва і Польща мають намір запропонувати десятий пакет санкцій, куди ввійдуть обмеження російської атомної галузі, відключення великих банків від системи SWIFT і заборона на постачання продукції, яка може використовуватися у військових цілях.

Крім того, до пакету санкцій також увійде заборона на роботу провідним російським ЗМІ. Джерела повідомили, що уряди їхніх країн також знову спробують домогтися санкцій проти російських алмазів, щоб покласти край торгівлі ними в Бельгії.

Крім цього, Польща і Литва домагатимуться зниження стелі цін на російську нафту, що перевозиться морем, розповіли дипломати. Стеля цін на нафту була введена на початку грудня.

Зараз вона встановлена на рівні 60 доларів за барель і має переглядатися кожні два місяці.

Цитата

“Стає все важче домогтися необхідної одностайності в ЄС для введення додаткових санкцій. Проте, ми запропонуємо амбітний новий пакет”, — заявив один із дипломатів.

Додамо

Як писав УНН, у Брюсселі прискорюють роботу над 10-м пакетом санкцій проти росії. Нові обмеження ЄС стосуватимуться і білорусі. За інформацією джерел PAP, держави-члени хочуть ухвалити новий пакет до саміту ЄС-Україна, запланованого на початок лютого в Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24